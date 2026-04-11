«Оттава» всухую обыграла «Айлендерс», Сорокин сделал 13 сейвов

Сегодня, 11 апреля, в Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ридли Грейг, Джейк Сандерсон и Майкл Амадио.
Российские хоккеисты «Айлендерс» Александр Романов, Семён Варламов и Максим Шабанов не играли из-за травм, а голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал 13 сейвов. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не отметился результативными действиями.
«Сенаторз» одержали четвёртую победу подряд и поднялись на шестое место в Восточной конференции, набрав 96 очков. «Айлендерс» занимают 10-ю строчку на Востоке с 91 очком.
- 11 апреля 2026
