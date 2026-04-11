Нью-Йорк Айлендерс – Оттава Сенаторз, результат матча 11 апреля 2026 года, счет 0:3, НХЛ 2025/2026

«Оттава» всухую обыграла «Айлендерс», Сорокин сделал 13 сейвов
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, в Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Амадио) – 13:06 (sh)     0:2 Сандерсон (Козенс, Штюцле) – 52:36 (pp)     0:3 Амадио (Пинто, Грейг) – 57:29    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ридли Грейг, Джейк Сандерсон и Майкл Амадио.

Российские хоккеисты «Айлендерс» Александр Романов, Семён Варламов и Максим Шабанов не играли из-за травм, а голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал 13 сейвов. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не отметился результативными действиями.

«Сенаторз» одержали четвёртую победу подряд и поднялись на шестое место в Восточной конференции, набрав 96 очков. «Айлендерс» занимают 10-ю строчку на Востоке с 91 очком.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
