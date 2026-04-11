Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий минского «Динамо» отреагировал на второе подряд поражение в плей-офф

Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Сергей Кузнецов прокомментировал второе поражение от «Ак Барса» (4:5 ОТ, 2-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

«Пропустили обидные голы в первом периоде. Два рикошета – два гола. Первый гол пропустили с выхода «один в ноль». Потом вернулись по счёту, но обидно, что в конце третьего периода пропустили такой ненужный гол и в итоге проиграли матч. Нам не фартило, а соперник здорово играет. Нужно разобрать моменты и не ошибаться. Думаю, мы много позволяли им создавать опасные ситуации. Было два хороших момента – не забили. И нам в обратную сторону вернулось. Соперник здорово владел шайбой, закрывал нас в зоне. Поэтому так вышло.

Сейчас всё зависит только от нас. Нам ничего не остаётся, как выходить и биться в каждом матче, в каждой смене. Сегодня старались, но не вышло. Нужно отдохнуть, забыть этот матч и готовиться к следующему. Если брать первую игру, мы её проспали. Соперник вышел более заряженным, а мы играли без эмоций. Если брать вторую игру, соперник просто на один момент воспользовался больше. Все играют, все бьются, все хотят побеждать. Даже те, кто вне состава, — видно, что все заряжены, все голодные. И кто бы ни вышел на матчи, все будут биться», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в двух шагах от полуфинала плей-офф КХЛ! «Динамо» не готово к серьёзным вызовам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android