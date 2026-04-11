Нападающий минского «Динамо» отреагировал на второе подряд поражение в плей-офф

Нападающий минского «Динамо» Сергей Кузнецов прокомментировал второе поражение от «Ак Барса» (4:5 ОТ, 2-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Пропустили обидные голы в первом периоде. Два рикошета – два гола. Первый гол пропустили с выхода «один в ноль». Потом вернулись по счёту, но обидно, что в конце третьего периода пропустили такой ненужный гол и в итоге проиграли матч. Нам не фартило, а соперник здорово играет. Нужно разобрать моменты и не ошибаться. Думаю, мы много позволяли им создавать опасные ситуации. Было два хороших момента – не забили. И нам в обратную сторону вернулось. Соперник здорово владел шайбой, закрывал нас в зоне. Поэтому так вышло.

Сейчас всё зависит только от нас. Нам ничего не остаётся, как выходить и биться в каждом матче, в каждой смене. Сегодня старались, но не вышло. Нужно отдохнуть, забыть этот матч и готовиться к следующему. Если брать первую игру, мы её проспали. Соперник вышел более заряженным, а мы играли без эмоций. Если брать вторую игру, соперник просто на один момент воспользовался больше. Все играют, все бьются, все хотят побеждать. Даже те, кто вне состава, — видно, что все заряжены, все голодные. И кто бы ни вышел на матчи, все будут биться», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.