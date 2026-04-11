Нападающий минского «Динамо» Кузнецов высказался о 1000-й игре Андрея Стася в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Сергей Кузнецов высказался о 1000-й игре капитана команды Андрея Стася в КХЛ. Юбилейным для Стася стал второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (4:5 ОТ, 0-2).

«Это очень крутое достижение. Он большой молодец, лидер команды. Всегда всех поддерживает, всегда нет слова «нет». Обидно, что сегодня не получилось добыть победу и получить ещё больше положительных эмоций. Андрей со всеми очень здорово общается, всем помогает. Всегда говорит: если что-то случилось – звоните.

Всегда говорит нам, чем смогу – помогу. И на льду, и в быту. Если кто-то плохо сыграл, бывает такое, он всегда подойдёт, подскажет нужные слова. Он сыграл 1000 матчей, и главное для него победа. На ход матча церемония чествования Андрея Стася не повлияла. Наоборот, должно было придать эмоции. Но Казань здорово начала и забивала голы», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.