Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий минского «Динамо» Кузнецов высказался о 1000-й игре Андрея Стася в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Кузнецов высказался о 1000-й игре Андрея Стася в КХЛ
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Сергей Кузнецов высказался о 1000-й игре капитана команды Андрея Стася в КХЛ. Юбилейным для Стася стал второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (4:5 ОТ, 0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

«Это очень крутое достижение. Он большой молодец, лидер команды. Всегда всех поддерживает, всегда нет слова «нет». Обидно, что сегодня не получилось добыть победу и получить ещё больше положительных эмоций. Андрей со всеми очень здорово общается, всем помогает. Всегда говорит: если что-то случилось – звоните.

Всегда говорит нам, чем смогу – помогу. И на льду, и в быту. Если кто-то плохо сыграл, бывает такое, он всегда подойдёт, подскажет нужные слова. Он сыграл 1000 матчей, и главное для него победа. На ход матча церемония чествования Андрея Стася не повлияла. Наоборот, должно было придать эмоции. Но Казань здорово начала и забивала голы», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android