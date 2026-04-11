Капитан минского «Динамо» Стась отреагировал на второе поражение команды в плей-офф
Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась высказался о втором поражении от «Ак Барса» (4:5 ОТ, 0-2) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5) 0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5) 1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4) 1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5) 2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4) 3:3 Пинчук – 47:22 (5x5) 4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4) 4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5) 4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)
«У меня смешанные эмоции от матча. Мы концентрируемся на следующей игре. От смены к смене будем стараться. Не думаю, что на нас было какое-то психологическое давление или выгорание. Хорошая новость в том, что мы смогли перевести матч в овертайм после 0:2.
К сожалению, не получилось удержать победу, но мы завтра всё проанализируем и подготовимся. У нас хорошая и боевая команда, никто не собирается расплываться. Следующая игра ключевая? Для нас любая игра ключевая», – передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
