Стась — о церемонии чествования 1000-го матча: это позитивный момент для развития лиги

Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась высказался о церемонии в честь своего 1000-го матча в КХЛ. Юбилейной для форварда стала вторая игра серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (4:5 ОТ, 0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

«Огромное спасибо руководству и болельщикам за то, что разделили со мной этот прекрасный момент, 1000 матчей в КХЛ. Мне правда очень приятно, однако грустно, что мы проиграли. Будем концентрироваться на следующей игре. Это довольно волнительный момент, который останется со мной на всю жизнь. Это позитивный момент для развития всей лиги. Думаю, что это правильная традиция», – передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

