Никита Кучеров не набрал очков впервые за шесть матчей
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не совершил ни одного результативного действия впервые за шесть матчей. Форвард не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гики (Макэвой) – 30:47 1:1 Хагель (Гонсалвес, Макдона) – 46:37 1:2 Лиллеберг (Гюнцель, Пойнт) – 58:25
В пяти предыдущих матчах 32-летний хоккеист набрал 7 (3+4) очков. На данный момент Кучеров занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, на его счету 128 (43+85) очков. Лидирует нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – он набрал 133 (47+86) очка.
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Никита провёл 877 матчей, в которых заработал 1122 (400+722) очка. В плей-офф на его счету 171 (53+118) очко в 152 встречах.
