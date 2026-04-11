Результаты матчей 1/4 финала ВХЛ на 11 апреля 2026 года

Сегодня, 11 апреля, состоялось два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Металлург» Нк – «Горняк-УГМК» — 1:0;

«Нефтяник» – «Рязань-ВДВ» — 4:3.

Пары 1/4 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма), счёт в серии — 2-0.

2. «Нефтяник» (Альметьевск) — «Рязань-ВДВ» (Рязань), счёт в серии — 1-1.

3. «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Омские Крылья» (Омск), счёт в серии — 1-0.

4. «Химик» (Воскресенск) — «Магнитка» (Магнитогорск), счёт в серии — 0-1.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.