«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в результативном матче НХЛ, Овечкин забил в пустые ворота

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счётом 6:3 (0:0, 4:3, 2:0).

В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас, Райан Леонард (дважды), Том Уилсон, Илья Протас и Александр Овечкин (в пустые ворота). За «Питтсбург» забили Энтони Манта, Ноэль Аччари и Кевин Хейз. Россияне Егор Чинахов и Иван Мирошниченко результативными действиями не отметились, Евгений Малкин не играл из-за травмы.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 91 очко за 80 матчей. «Питтсбург Пингвинз» располагается на пятой строчке, заработав 98 очков за 80 игр.