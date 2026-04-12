Питтсбург Пингвинз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 11 апреля 2026, счет 3:6, НХЛ 2025-2026

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в результативном матче НХЛ, Овечкин забил в пустые ворота
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счётом 6:3 (0:0, 4:3, 2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас, Райан Леонард (дважды), Том Уилсон, Илья Протас и Александр Овечкин (в пустые ворота). За «Питтсбург» забили Энтони Манта, Ноэль Аччари и Кевин Хейз. Россияне Егор Чинахов и Иван Мирошниченко результативными действиями не отметились, Евгений Малкин не играл из-за травмы.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 91 очко за 80 матчей. «Питтсбург Пингвинз» располагается на пятой строчке, заработав 98 очков за 80 игр.

Овечкина не остановить! Снова забил, но матч с «Питтсбургом» сделали братья-белорусы
