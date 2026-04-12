«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в результативном матче НХЛ, Овечкин забил в пустые ворота

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счётом 6:3 (0:0, 4:3, 2:0).
В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас, Райан Леонард (дважды), Том Уилсон, Илья Протас и Александр Овечкин (в пустые ворота). За «Питтсбург» забили Энтони Манта, Ноэль Аччари и Кевин Хейз. Россияне Егор Чинахов и Иван Мирошниченко результативными действиями не отметились, Евгений Малкин не играл из-за травмы.
«Вашингтон Кэпиталз» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 91 очко за 80 матчей. «Питтсбург Пингвинз» располагается на пятой строчке, заработав 98 очков за 80 игр.
- 12 апреля 2026
-
00:56
-
00:48
-
00:46
- 11 апреля 2026
-
23:54
-
23:44
-
23:36
-
23:28
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
22:46
-
22:14
-
22:06
-
21:42
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:20
-
21:14
-
21:08
-
20:56
-
20:42
-
20:22
-
20:18
-
20:02
-
19:44
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:38
-
18:26
-
18:15
-
17:58
-
17:46
-
17:28