Александр Овечкин забил 1006-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 10 шайб

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играют на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 6:3. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 1006-ю шайбу с учётом плей-офф в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 10 шайб.
На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 929 заброшенных шайб и 756 результативных передач в 1571 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.
- 12 апреля 2026
