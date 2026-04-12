Показать ещё Все новости
Александр Овечкин забил 1006-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 10 шайб

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играют на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 6:3. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 1006-ю шайбу с учётом плей-офф в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 10 шайб.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 929 заброшенных шайб и 756 результативных передач в 1571 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

