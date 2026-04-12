Александр Овечкин забил 929-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче НХЛ с «Питтсбург Пингвинз», который стал для него 929-м в регулярных чемпионатах. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счётом 6:3, Овечкин забросил в пустые ворота на 57-й минуте.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 80 матчах, в которых записал в свой актив 32 гола и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1571 матч, в которых он забил 929 голов и сделал 756 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 91 очко за 80 матчей.