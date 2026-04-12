Александр Овечкин забил 929-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче НХЛ с «Питтсбург Пингвинз», который стал для него 929-м в регулярных чемпионатах. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счётом 6:3, Овечкин забросил в пустые ворота на 57-й минуте.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37 1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05 1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02 1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08 2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47 2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58 3:4 Хейз (Ши) – 36:50 3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp) 3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22
В текущем сезоне Овечкин принял участие в 80 матчах, в которых записал в свой актив 32 гола и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1571 матч, в которых он забил 929 голов и сделал 756 результативных передач.
«Вашингтон Кэпиталз» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 91 очко за 80 матчей.
Материалы по теме
