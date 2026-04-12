Гол Артемия Панарина принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Эдмонтоном»

В ночь с 11 на 12 апреля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева площадки.

Единственную и победную шайбу в этом матче забросил российский форвард «королей» Артемий Панарин ещё на 8-й минуте матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующей игре Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Сиэтл Кракен» 14 апреля, а «Эдмонтон» в этот же день примет на своём льду «Колорадо Эвеланш». Отметим, «Кингз» занимают восьмое место в турнирной таблице Запада, имея в своём активе 87 очков. «Ойлерз» после поражения остались на пятой строчке с 90 очками.