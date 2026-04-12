Видео 929-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).
На 57-й минуте форвард забросил заключительную шестую шайбу своей команды, поразив пустые ворота соперника с передачи вице-капитана Тома Уилсона.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Ранее Овечкин отметился голом на 19-й минуте игры.
Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 929 шайб.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 32 гола и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 929 голов и 756 результативных передач в 1571 матче.
