Ситуация «Вашингтона» в борьбе за выход в Кубок Стэнли за два матча до конца регулярки

«Вашингтон Кэпиталз» 12 апреля всухую победил в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвиз» со счётом 6:3. Этот результат немного улучшил положение команды, за которую выступает форвард Александр Овечкин, в борьбе за попадание в Кубок Стэнли.
На данный момент «Кэпиталз» занимают 10-е место в Восточной конференции, набрав 91 очко после 80 матчей. Столько же очков и у «Нью-Йорк Айлендерс».Выше располагается «Детройт Ред Уингз» (91 очко в 79 играх, девятое место).
В зоне плей-офф находятся «Филадельфия Флайерз» (92 очка в 79 играх, восьмое место) и «Бостон Брюинз» (96 очков в 80 матчах, седьмое место). Шестую строчку занимает «Оттава Сенаторз», в активе клуба 96 очков.
До завершения регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести два матча —с «Питтсбург Пингвинз» дома, а также выездной матч с «Коламбус Блю Джекетс».
- 12 апреля 2026
-
02:22
-
02:16
-
02:02
-
01:53
-
01:41
-
00:56
-
00:48
-
00:46
- 11 апреля 2026
-
23:54
-
23:44
-
23:36
-
23:28
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
22:46
-
22:14
-
22:06
-
21:42
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:20
-
21:14
-
21:08
-
20:56
-
20:42
-
20:22
-
20:18
-
20:02
-
19:44
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:38