Ситуация «Вашингтона» в борьбе за выход в Кубок Стэнли за два матча до конца регулярки

«Вашингтон Кэпиталз» 12 апреля всухую победил в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвиз» со счётом 6:3. Этот результат немного улучшил положение команды, за которую выступает форвард Александр Овечкин, в борьбе за попадание в Кубок Стэнли.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

На данный момент «Кэпиталз» занимают 10-е место в Восточной конференции, набрав 91 очко после 80 матчей. Столько же очков и у «Нью-Йорк Айлендерс».Выше располагается «Детройт Ред Уингз» (91 очко в 79 играх, девятое место).

В зоне плей-офф находятся «Филадельфия Флайерз» (92 очка в 79 играх, восьмое место) и «Бостон Брюинз» (96 очков в 80 матчах, седьмое место). Шестую строчку занимает «Оттава Сенаторз», в активе клуба 96 очков.

До завершения регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести два матча —с «Питтсбург Пингвинз» дома, а также выездной матч с «Коламбус Блю Джекетс».

Календарь матчей НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
