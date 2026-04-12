Ситуация «Вашингтона» в борьбе за выход в Кубок Стэнли за два матча до конца регулярки

«Вашингтон Кэпиталз» 12 апреля всухую победил в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвиз» со счётом 6:3. Этот результат немного улучшил положение команды, за которую выступает форвард Александр Овечкин, в борьбе за попадание в Кубок Стэнли.

На данный момент «Кэпиталз» занимают 10-е место в Восточной конференции, набрав 91 очко после 80 матчей. Столько же очков и у «Нью-Йорк Айлендерс».Выше располагается «Детройт Ред Уингз» (91 очко в 79 играх, девятое место).

В зоне плей-офф находятся «Филадельфия Флайерз» (92 очка в 79 играх, восьмое место) и «Бостон Брюинз» (96 очков в 80 матчах, седьмое место). Шестую строчку занимает «Оттава Сенаторз», в активе клуба 96 очков.

До завершения регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести два матча —с «Питтсбург Пингвинз» дома, а также выездной матч с «Коламбус Блю Джекетс».