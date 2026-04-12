Илья Протас забил первый гол за «Вашингтон» в НХЛ
19-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас забил свой первый гол в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37 1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05 1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02 1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08 2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47 2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58 3:4 Хейз (Ши) – 36:50 3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp) 3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22
Белорусский форвард отличился на 46-й минуте встречи после передач Коула Хатсона и Дилана Строума. Это была пятая шайба столичной команды в матче. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео гола Ильи.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Кроме того, в активе младшего Протаса в этой встрече два ассиста.
Отметим, у Ильи два матча в действующей регулярке. Всего на его счету одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи. Обе встречи с участием белоруса столичной команде удалось выиграть.
