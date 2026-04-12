Илья Протас забил первый гол за «Вашингтон» в НХЛ

19-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас забил свой первый гол в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).

Белорусский форвард отличился на 46-й минуте встречи после передач Коула Хатсона и Дилана Строума. Это была пятая шайба столичной команды в матче. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео гола Ильи.

Кроме того, в активе младшего Протаса в этой встрече два ассиста.

Отметим, у Ильи два матча в действующей регулярке. Всего на его счету одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи. Обе встречи с участием белоруса столичной команде удалось выиграть.