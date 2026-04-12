Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

40-летний Александр Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в пустые ворота в матчах регулярного чемпионата. 40-летний форвард отправил шайбу в оставленные голкипером для выхода шестого полевого игрока ворота на последней минуте домашней игры с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

Теперь на счету россиянина 72 таких гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Также в тройку лучших входит Мариан Госса (40).

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы, за карьеру в регулярных чемпионатах — 929.

Материалы по теме
Овечкина не остановить! Снова забил, но матч с «Питтсбургом» сделали братья-белорусы
Видео
Овечкина не остановить! Снова забил, но матч с «Питтсбургом» сделали братья-белорусы

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android