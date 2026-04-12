40-летний Александр Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в пустые ворота в матчах регулярного чемпионата. 40-летний форвард отправил шайбу в оставленные голкипером для выхода шестого полевого игрока ворота на последней минуте домашней игры с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37 1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05 1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02 1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08 2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47 2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58 3:4 Хейз (Ши) – 36:50 3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp) 3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22
Теперь на счету россиянина 72 таких гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Также в тройку лучших входит Мариан Госса (40).
Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы, за карьеру в регулярных чемпионатах — 929.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
03:36
-
03:31
-
03:26
-
03:17
-
03:14
-
03:04
-
02:45
-
02:40
-
02:39
-
02:35
-
02:22
-
02:16
-
02:02
-
01:53
-
01:41
-
00:56
-
00:48
-
00:46
- 11 апреля 2026
-
23:54
-
23:44
-
23:36
-
23:28
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
22:46
-
22:14
-
22:06
-
21:42
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:20
-
21:14
-
21:08