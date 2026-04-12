40-летний Александр Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в пустые ворота в матчах регулярного чемпионата. 40-летний форвард отправил шайбу в оставленные голкипером для выхода шестого полевого игрока ворота на последней минуте домашней игры с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).

Теперь на счету россиянина 72 таких гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Также в тройку лучших входит Мариан Госса (40).

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы, за карьеру в регулярных чемпионатах — 929.

