Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нэшвилл Предаторз – Миннесота Уайд, результат матча 12 апреля 2026, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» с Капризовым проиграла «Нэшвиллу»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайд». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Стэмкос (Евангелиста, О'Райлли) – 15:01     2:0 Вуд (Стэмкос, Пербикс) – 26:34     2:1 Маккэррон (Бродин) – 46:54    

В составе «Нэшвилла» забивали Стивен Стэмкос и Мэттью Вуд. Российский нападающий Фёдор Свечков не отметился результативными действиями.

За «Миннесоту» отличился Майкл Маккэррон. Российские нападающий Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нэшвилл» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» сыграет с «Сент-Луис Блюз».

Календарь матчей НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android