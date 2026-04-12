«Миннесота» с Капризовым проиграла «Нэшвиллу»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайд». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Стэмкос (Евангелиста, О'Райлли) – 15:01 2:0 Вуд (Стэмкос, Пербикс) – 26:34 2:1 Маккэррон (Бродин) – 46:54
В составе «Нэшвилла» забивали Стивен Стэмкос и Мэттью Вуд. Российский нападающий Фёдор Свечков не отметился результативными действиями.
За «Миннесоту» отличился Майкл Маккэррон. Российские нападающий Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов и Яков Тренин не отметились результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Нэшвилл» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» сыграет с «Сент-Луис Блюз».
