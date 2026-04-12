Дубль Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Сент-Луисом». У Торопченко — гол

В ночь с 11 на 12 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и закончилась поражением гостей со счётом 5:3.

В составе победителей голами отметились Джордан Кайру, Кэм Фаулер, Далибор Дворски, Джимми Снаггеруд, а также российский форвард Алексей Торопченко. Другой россиянин Павел Бучневич завершил встречу с результативной передачей.

Хозяева смогли поразить ворота соперника три раза. Дважды это сделал российский нападающий Илья Михеев. Ещё одна шайба на счету Райана Грина.

В следующем матче регулярного чемпионата «Чикаго» сыграет с «Баффало Сэйбрз» 14 апреля, а «Сент-Луис» примет на своём льду в этот же день «Миннесоту Уайлд».