Чикаго Блэкхоукс — Сент-Луис Блюз, результат матча 12 апреля 2026, счет 3:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Сент-Луисом». У Торопченко — гол
В ночь с 11 на 12 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и закончилась поражением гостей со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Снаггеруд (Такер, Холлоуэй) – 09:26     1:1 Грин (Бедард) – 15:07     2:1 Михеев (Бойсверт) – 23:04     2:2 Торопченко (Зутер, Сундквист) – 24:10     2:3 Кайру (Майлу, Бучневич) – 32:06 (pp)     2:4 Фаулер (Берггрен, Такер) – 37:20     2:5 Дворски (Нейборс, Берггрен) – 47:04     3:5 Михеев (Бертуцци, Фронделль) – 53:35    

В составе победителей голами отметились Джордан Кайру, Кэм Фаулер, Далибор Дворски, Джимми Снаггеруд, а также российский форвард Алексей Торопченко. Другой россиянин Павел Бучневич завершил встречу с результативной передачей.

Хозяева смогли поразить ворота соперника три раза. Дважды это сделал российский нападающий Илья Михеев. Ещё одна шайба на счету Райана Грина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче регулярного чемпионата «Чикаго» сыграет с «Баффало Сэйбрз» 14 апреля, а «Сент-Луис» примет на своём льду в этот же день «Миннесоту Уайлд».

