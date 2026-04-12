17 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Далласом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе «Далласа» дублем отличился Джейсон Робертсон. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 17 сейвов. Защитник Владислав Гавриков не записал на свой счёт результативных действий.

В следующем матче регулярного чемпионата «Даллас» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой Пантерз».