Даллас Старз – Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 12 апреля 2026, счет 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

17 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Далласом»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Робертсон (Дюшейн, Джонстон) – 52:49 (pp)     2:0 Робертсон (Дюшейн, Бурк) – 59:01    

В составе «Далласа» дублем отличился Джейсон Робертсон. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 17 сейвов. Защитник Владислав Гавриков не записал на свой счёт результативных действий.

В следующем матче регулярного чемпионата «Даллас» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой Пантерз».

Календарь матчей НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
