Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Юта Маммот – Каролина Харрикейнз, результат матча 12 апреля 2026, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Юту»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 04:25 (pp)     0:2 Стаал (Элерс, Мартинук) – 13:23     1:2 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 42:42 (pp)     1:3 Ахо (Гостисбер, Славин) – 55:31     1:4 Уокер (Мартинук, Стаал) – 59:37    

В составе «Каролины» забивали Андрей Свечников, Джордан Стаал, Шейн Гостисбер и Шон Уокер. Российский защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.

За «Юту» шайбу забросил Дилан Гюнтер. Российские защитники Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев не отметились результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Юта» встретится с «Калгари Флэймз», а «Каролина» сыграет с «Филадельфией Флайерз».

Календарь матчей НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
