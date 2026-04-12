Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Юту»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Каролины» забивали Андрей Свечников, Джордан Стаал, Шейн Гостисбер и Шон Уокер. Российский защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.

За «Юту» шайбу забросил Дилан Гюнтер. Российские защитники Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев не отметились результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Юта» встретится с «Калгари Флэймз», а «Каролина» сыграет с «Филадельфией Флайерз».