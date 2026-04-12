Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Юту»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 04:25 (pp) 0:2 Стаал (Элерс, Мартинук) – 13:23 1:2 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 42:42 (pp) 1:3 Ахо (Гостисбер, Славин) – 55:31 1:4 Уокер (Мартинук, Стаал) – 59:37
В составе «Каролины» забивали Андрей Свечников, Джордан Стаал, Шейн Гостисбер и Шон Уокер. Российский защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.
За «Юту» шайбу забросил Дилан Гюнтер. Российские защитники Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев не отметились результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Юта» встретится с «Калгари Флэймз», а «Каролина» сыграет с «Филадельфией Флайерз».
