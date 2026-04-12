«Оттава Сенаторз» с Артёмом Зубом гарантировала себе место в плей-офф НХЛ

«Оттава Сенаторз» гарантировала себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Об этом стало известно после того, как столичная канадская команда всухую обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0), а «Нью-Джерси Дэвилз» одолел «Детройт Ред Уингз» (5:3) в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, «Оттава» набрала 96 очков в 80 играх и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, это второе подряд участие в Кубке Стэнли для «столичных».

«Оттава» лидирует среди всех канадских клубов по количеству участий в плей-офф (18) с сезона-1996/1997, когда она впервые вышла в плей-офф НХЛ. Ближайший конкурент в данном рейтинге — «Монреаль Канадиенс» (17).

Напомним, в составе канадской команды выступает российский защитник Артём Зуб. На его счету в текущем сезоне 79 матчей, 29 (5+24) очков.