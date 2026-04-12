Овечкин повторил достижение Гретцки и Кларка по голам в матчах с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 44-ю шайбу в матчах против «Питтсбург Пингвинз», сравнявшись по этому показателю с Бобби Кларком и Уэйном Гретцки — это четвёртый результат в истории по количеству голов в ворота этой команды. Лидирует в списке Майк Гартнер (56), далее идут Брайан Троттье (47) и Ги Лафлёр (46).

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 32 гола и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 929 голов и 756 результативных передач в 1571 матче.

Также Овечкин забросил свою 1006-ю шайбу с учётом плей-офф в НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 10 голов.