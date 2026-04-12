Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Никита Кучеров и Конор Макдэвид синхронно не смогли набрать очков в игровой день
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не записал на свой счёт ни одного очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Монреале на льду «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, россиянин не смог приблизиться к канадскому нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Конору Макдэвиду в гонке бомбардиров регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гики (Макэвой) – 30:47     1:1 Хагель (Гонсалвес, Макдона) – 46:37     1:2 Лиллеберг (Гюнцель, Пойнт) – 58:25    

При этом Макдэвид также завершил свою встречу игрового дня с «Лос-Анджелес Кингз» (0:1) без результативных действий.

В активе Макдэвида сейчас 133 (47+86) очка в 80 матчах. У Кучерова — 128 (43+85) очков в 74 играх.

Третьим в гонке пока остаётся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на данный момент у канадца 126 (52+74) очков в 77 играх. Однако канадец в эти минуты проводит свою 78-ю встречу. Его команда дома встречается с «Вегас Голден Найтс».

