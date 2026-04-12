Матч-центр:
Хоккей Новости

«Бостон Брюинз» с Задоровым и Хуснутдиновым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» с Задоровым и Хуснутдиновым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Об этом стало известно после того, как «Оттава Сенаторз» всухую обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0), а «Нью-Джерси Дэвилз» одолел «Детройт Ред Уингз» (5:3) в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Амадио) – 13:06 (sh)     0:2 Сандерсон (Козенс, Штюцле) – 52:36 (pp)     0:3 Амадио (Пинто, Грейг) – 57:29    
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фолк (Ларкин, Финни) – 09:41     1:1 Хьюз (Братт) – 10:40     2:1 Перрон (Комфер) – 31:59     2:2 Братт (Ковачевич, Холовски) – 35:16     3:2 Финни (Рэймонд, Ларкин) – 47:00     3:3 Гласс (Майер, Зигенталер) – 51:18     3:4 Братт (Хьюз, Браун) – 56:26     3:5 Мерсер (Хишир, Хэмилтон) – 59:00    

Таким образом, «Бостон» с 96 очками в 80 играх и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и становится недосягаемым для преследователей, не попадающих в зону плей-офф.

Отметим, «Бостон» выходит в плей-офф в 16-й раз за последние 20 лет (с 2006 года). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» это второй результат среди всех команд. Лидирует на данный момент «Питтсбург Пингвинз» (17). За этот период «Бостон» одержал 17 побед в сериях, уступая только «Питтсбургу» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (у обеих команд по 20 побед).

Напомним, в составе команды из Бостона выступает российский защитник Никита Задоров и форвард Марат Хуснутдинов. В активе Задорова в текущем сезоне 79 матчей и 23 (2+21) очка. Хуснутдинов набрал 33 (15+18) очка в 75 встречах.

