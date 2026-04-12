«Бостон Брюинз» с Задоровым и Хуснутдиновым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Об этом стало известно после того, как «Оттава Сенаторз» всухую обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0), а «Нью-Джерси Дэвилз» одолел «Детройт Ред Уингз» (5:3) в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, «Бостон» с 96 очками в 80 играх и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и становится недосягаемым для преследователей, не попадающих в зону плей-офф.

Отметим, «Бостон» выходит в плей-офф в 16-й раз за последние 20 лет (с 2006 года). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» это второй результат среди всех команд. Лидирует на данный момент «Питтсбург Пингвинз» (17). За этот период «Бостон» одержал 17 побед в сериях, уступая только «Питтсбургу» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (у обеих команд по 20 побед).

Напомним, в составе команды из Бостона выступает российский защитник Никита Задоров и форвард Марат Хуснутдинов. В активе Задорова в текущем сезоне 79 матчей и 23 (2+21) очка. Хуснутдинов набрал 33 (15+18) очка в 75 встречах.