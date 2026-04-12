Александр Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам на выезде

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 32-ю шайбу в сезоне. Благодаря этому голу он обошёл Рона Фрэнсиса (820) и вышел на пятое место по количеству очков в выездных матчах в истории НХЛ.

Выше Овечкина находятся только Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).

Напомним, Овечкин отметился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 32 гола и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 929 голов и 756 результативных передач в 1571 матче.

Также Овечкин забросил свою 1006-ю шайбу с учётом плей-офф в НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 10 голов.