Александр Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам на выезде

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 32-ю шайбу в сезоне. Благодаря этому голу он обошёл Рона Фрэнсиса (820) и вышел на пятое место по количеству очков в выездных матчах в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

Выше Овечкина находятся только Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).

Напомним, Овечкин отметился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 32 гола и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 929 голов и 756 результативных передач в 1571 матче.

Также Овечкин забросил свою 1006-ю шайбу с учётом плей-офф в НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 10 голов.

