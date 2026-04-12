Стали известны семь из восьми участников плей-офф НХЛ от Восточной конференции

В ночь с 11 на 12 апреля «Бостон Брюинз» и «Оттава Сентаорз» досрочно вышли в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, теперь известны семь из восьми участников плей-офф НХЛ сезона-2025/2026 от Восточной конференции. Ими стали «Каролина Харрикейнз», «Баффало Сэйбрз», «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз» и «Оттава Сентаорз».

Ещё на одно оставшееся место в Кубке Стэнли от Востока претендуют пять команд: «Филадельфия Флайерз» (92), «Вашингтон Кэпиталз» (91), «Детройт Ред Уингз» (91), «Нью-Йорк Айлендерс» (91) и «Коламбус Блю Джекетс» (90).

«Нью-Джерси Дэвилз» (85), «Флорида Пантерз» (78), «Торонто Мэйпл Лифс» (78) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (75) не имеют шансов побороться за Кубок Стэнли в этом году.