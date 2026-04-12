Овечкин признан первой звездой матча «Питтсбурга» с «Вашингтоном», Илья Протас — второй

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3), который прошёл в ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге.

40-летний капитан «столичных» набрал одно очко, забросив шайбу в концовке встречи в пустые ворота.

Второй звездой матча стал 19-летний белорусский нападающий «Кэпиталз» Илья Протас, в активе которого заброшенная шайба и две результативные передачи (во втором матче в карьере в НХЛ). Статус третьей звезды получил нападающий «Питтсбурга» Кевин Хейз, забивший один гол.