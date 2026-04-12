Александр Овечкин провёл 1571-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в своей 1571-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принял участие в гостевой игре регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3) и отметился голом в пустые ворота в концовке, став первой звездой встречи.

11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 15-е место рейтинга. Следующей целью Овечкина из завершивших карьеру хоккеистов является легендарный Рэй Бурк (1612). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1576 встречи), который занимает 14-е место в данном рейтинге и так же, как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

