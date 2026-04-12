40-летний Овечкин удостоился продолжительных оваций на арене «Питтсбурга»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» (6:3) и отметился голом в пустые ворота в концовке, став первой звездой встречи.

После игры трибуны «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге проводили Александра бурными овациями и аплодисментами. «Чемпионат» предлагает видео этого трогательного момента.

Кроме того, диктор арены «Пингвинз» по громкой связи заявил: «Ови, спасибо тебе за 21 год величайшего хоккейного противостояния. Следить за ним было наслаждением».

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 80 матчах, в которых записал в свой актив 32 гола и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1571 матч, в которых он забил 929 голов и сделал 756 результативных передач. Контракт звёздного россиянина рассчитан до конца текущего сезона. О продлении соглашения пока не сообщается.