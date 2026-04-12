Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
40-летний Овечкин удостоился продолжительных оваций на арене «Питтсбурга»

40-летний Овечкин удостоился продолжительных оваций на арене «Питтсбурга»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» (6:3) и отметился голом в пустые ворота в концовке, став первой звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

После игры трибуны «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге проводили Александра бурными овациями и аплодисментами. «Чемпионат» предлагает видео этого трогательного момента.

Кроме того, диктор арены «Пингвинз» по громкой связи заявил: «Ови, спасибо тебе за 21 год величайшего хоккейного противостояния. Следить за ним было наслаждением».

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 80 матчах, в которых записал в свой актив 32 гола и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1571 матч, в которых он забил 929 голов и сделал 756 результативных передач. Контракт звёздного россиянина рассчитан до конца текущего сезона. О продлении соглашения пока не сообщается.

Овечкина не остановить! Снова забил, но матч с «Питтсбургом» сделали братья-белорусы
