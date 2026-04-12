Тренер «Вашингтона» высказался о дебютном голе Ильи Протаса в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру белорусского нападающего Ильи Протаса в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).В этой встрече Протас забил свой первый гол в НХЛ.

«Илья Протас в своём втором матче в НХЛ сделал сегодня целую кучу полезных действий, как с шайбой, так и без неё. И речь не только об атаке — хотя он, конечно, забил важнейший гол в большинстве», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

Отметим, у Ильи два матча в действующей регулярке. Всего на его счету одна заброшенная шайба и три результативные передачи. Обе встречи с участием белоруса столичной команде удалось выиграть.