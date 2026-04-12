Тренер «Вашингтона» высказался о дебютном голе Ильи Протаса в НХЛ

Тренер «Вашингтона» высказался о дебютном голе Ильи Протаса в НХЛ
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру белорусского нападающего Ильи Протаса в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).В этой встрече Протас забил свой первый гол в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

«Илья Протас в своём втором матче в НХЛ сделал сегодня целую кучу полезных действий, как с шайбой, так и без неё. И речь не только об атаке — хотя он, конечно, забил важнейший гол в большинстве», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

Отметим, у Ильи два матча в действующей регулярке. Всего на его счету одна заброшенная шайба и три результативные передачи. Обе встречи с участием белоруса столичной команде удалось выиграть.

