Тренер «Вашингтона» высказался о дебютном голе Ильи Протаса в НХЛ
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру белорусского нападающего Ильи Протаса в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).В этой встрече Протас забил свой первый гол в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37 1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05 1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02 1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08 2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47 2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58 3:4 Хейз (Ши) – 36:50 3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp) 3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22
«Илья Протас в своём втором матче в НХЛ сделал сегодня целую кучу полезных действий, как с шайбой, так и без неё. И речь не только об атаке — хотя он, конечно, забил важнейший гол в большинстве», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.
Отметим, у Ильи два матча в действующей регулярке. Всего на его счету одна заброшенная шайба и три результативные передачи. Обе встречи с участием белоруса столичной команде удалось выиграть.
Материалы по теме
