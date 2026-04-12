Александр Овечкин потерял лидерство в гонке бомбардиров сезона в «Вашингтоне»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потерял лидерство в списке лучших бомбардиров «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).

При этом вице-капитан столичной команды Том Уилсон забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Таким образом, канадец вырвался в лидеры гонки бомбардиров текущего сезона в составе столичных, набрав 63 (30+33) очка. На счету идущего на второй строчке Овечкина сейчас 62 (32+30) очка.

Однако россиянин сохранил лидирующую позицию в гонке снайперов сезона в команде. У Овечкина 32 шайбы, тогда как Уилсон имеет за два матча до окончания регулярки 30 голов.

На данный момент «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 очком после 80 встреч.