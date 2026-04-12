Андрей Свечников обновил свой снайперский и бомбардирский рекорды в НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Маммот» (4:1) и улучшил свой собственный рекорд по числу голов и очков в регулярках.

Свечников забросил шайбу на 5-й минуте встречи. Для него это 31-й гол в нынешней регулярке. Всего на его счету 70 (31+39) очков в 79 матчах.

Таким образом, Свечников обновил снайперский и бомбардирский рекорды в НХЛ. Ранее лучшим результатом было 30 голов и 69 очков в сезоне-2021/2022.