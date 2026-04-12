Андрей Свечников обновил свой снайперский и бомбардирский рекорды в НХЛ
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Маммот» (4:1) и улучшил свой собственный рекорд по числу голов и очков в регулярках.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 04:25 (pp) 0:2 Стаал (Элерс, Мартинук) – 13:23 1:2 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 42:42 (pp) 1:3 Ахо (Гостисбер, Славин) – 55:31 1:4 Уокер (Мартинук, Стаал) – 59:37
Свечников забросил шайбу на 5-й минуте встречи. Для него это 31-й гол в нынешней регулярке. Всего на его счету 70 (31+39) очков в 79 матчах.
Таким образом, Свечников обновил снайперский и бомбардирский рекорды в НХЛ. Ранее лучшим результатом было 30 голов и 69 очков в сезоне-2021/2022.
