Гол+пас Мичкова помог «Филадельфии» разгромить в гостях «Виннипег». У Наместникова — «-2»

В ночь с 11 на 12 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центр» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 7:1.

В составе победителей голами отличились Портер Мартон, Шон Кутюрье (2+1), Трэвис Санхайм, Ноа Кейтс (1+2), Ник Силер и российский нападающий Матвей Мичков (1+1).

В составе хозяев единственную шайбу забросил Хейдн Флёри. Российский форвард Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-2».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Не набравший очков «Виннипег» занимает 10-е место Западной конференции, имея в активе 82 очка. «Филадельфия» после победы осталась на восьмой строчке Востока с 94 очками, опережая идущий на девятом месте «Вашингтон Кэпиталз» на три очка. До конца регулярки командам осталось провести две встречи.