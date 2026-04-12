Матч-центр:
Хоккей Новости

Виннипег Джетс — Филадельфия Флайерз, результат матча 8 апреля 2026, счёт 1:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол+пас Мичкова помог «Филадельфии» разгромить в гостях «Виннипег». У Наместникова — «-2»
В ночь с 11 на 12 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центр» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 7:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 7
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мартон (Конечны) – 01:17     1:1 Флёри (Кёпке, Тэйвз) – 06:57     1:2 Мичков (Кейтс, Барки) – 08:24     1:3 Кутюрье – 08:49     1:4 Санхайм (Ристолайнен, Кутюрье) – 31:41     1:5 Кейтс (Дворак, Ристолайнен) – 39:28 (sh)     1:6 Кутюрье – 46:23     1:7 Силер (Кейтс, Мичков) – 53:32    

В составе победителей голами отличились Портер Мартон, Шон Кутюрье (2+1), Трэвис Санхайм, Ноа Кейтс (1+2), Ник Силер и российский нападающий Матвей Мичков (1+1).

В составе хозяев единственную шайбу забросил Хейдн Флёри. Российский форвард Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-2».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Не набравший очков «Виннипег» занимает 10-е место Западной конференции, имея в активе 82 очка. «Филадельфия» после победы осталась на восьмой строчке Востока с 94 очками, опережая идущий на девятом месте «Вашингтон Кэпиталз» на три очка. До конца регулярки командам осталось провести две встречи.

