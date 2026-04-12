Гол Марченко и передача Проворова помогли «Коламбусу» победить «Монреаль»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Коламбуса» отличились Бун Дженнер, Чарли Койл, Кирилл Марченко, Шон Монахан и Чарли Койл. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Также результативная передача и на счету Марченко.

За «Монреаль» отличились Джош Андерсон и Коул Кофилд. Российский нападающий Иван Демидов не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Монреаль» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» сыграет с «Бостон Брюинз».