Монреаль Канадиенс – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 12 апреля 2026, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Марченко и передача Проворова помогли «Коламбусу» победить «Монреаль»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

0:1 Дженнер (Веренски, Хайнен) – 01:13     0:2 Койл (Кристиансен, Марчмент) – 05:42     1:2 Андерсон (Эванс, Хатсон) – 11:48     1:3 Марченко (Проворов, Фантилли) – 21:24     1:4 Монахан (Джонсон) – 30:36     2:4 Кофилд – 43:58 (pp)     2:5 Койл (Марченко, Фантилли) – 49:59 (pp)    

В составе «Коламбуса» отличились Бун Дженнер, Чарли Койл, Кирилл Марченко, Шон Монахан и Чарли Койл. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Также результативная передача и на счету Марченко.

За «Монреаль» отличились Джош Андерсон и Коул Кофилд. Российский нападающий Иван Демидов не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Монреаль» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» сыграет с «Бостон Брюинз».

Календарь матчей НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
