Гол Марченко и передача Проворова помогли «Коламбусу» победить «Монреаль»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
0:1 Дженнер (Веренски, Хайнен) – 01:13 0:2 Койл (Кристиансен, Марчмент) – 05:42 1:2 Андерсон (Эванс, Хатсон) – 11:48 1:3 Марченко (Проворов, Фантилли) – 21:24 1:4 Монахан (Джонсон) – 30:36 2:4 Кофилд – 43:58 (pp) 2:5 Койл (Марченко, Фантилли) – 49:59 (pp)
В составе «Коламбуса» отличились Бун Дженнер, Чарли Койл, Кирилл Марченко, Шон Монахан и Чарли Койл. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Также результативная передача и на счету Марченко.
За «Монреаль» отличились Джош Андерсон и Коул Кофилд. Российский нападающий Иван Демидов не отметился результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Монреаль» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» сыграет с «Бостон Брюинз».
