Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торонто Мэйпл Лифс — Флорида Пантерз, результат матча 12 апреля 2026, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

17 сейвов Тарасова помогли «Флориде» крупно обыграть «Торонто» в матче НХЛ
Комментарии

В ночь с 11 на 12 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Луостаринен (Самоскевич) – 00:23     0:2 Рейнхардт (Себранго, Хиностроза) – 05:32     0:3 Носек (Alscher) – 21:32     1:3 Нюландер (Таварес, Коуэн) – 30:55 (pp)     2:3 Нюландер – 33:16     2:4 Самоскевич (Грир, Луостаринен) – 44:13     2:5 Грир (Луостаринен, Самоскевич) – 55:56     2:6 Носек (Грегор) – 58:07    

В составе победителей голами отличились Ээту Луостаринен (1+2), Коул Рейнхардт, Томаш Носек (дубль), Мэки Самоскевич (1+2) и Эй Джей Грир (1+1). Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 17 сейвов в данной встрече.

У хозяев дубль оформил швед Вильям Нюландер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче регулярного чемпионата «Торонто» встретится дома с «Даллас Старз» 14 апреля, а «Флорида» в тот же день сыграет на своём льду с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Календарь матчей НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android