17 сейвов Тарасова помогли «Флориде» крупно обыграть «Торонто» в матче НХЛ

В ночь с 11 на 12 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:2.
В составе победителей голами отличились Ээту Луостаринен (1+2), Коул Рейнхардт, Томаш Носек (дубль), Мэки Самоскевич (1+2) и Эй Джей Грир (1+1). Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 17 сейвов в данной встрече.
У хозяев дубль оформил швед Вильям Нюландер.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче регулярного чемпионата «Торонто» встретится дома с «Даллас Старз» 14 апреля, а «Флорида» в тот же день сыграет на своём льду с «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 12 апреля 2026
