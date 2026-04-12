17 сейвов Тарасова помогли «Флориде» крупно обыграть «Торонто» в матче НХЛ

В ночь с 11 на 12 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей голами отличились Ээту Луостаринен (1+2), Коул Рейнхардт, Томаш Носек (дубль), Мэки Самоскевич (1+2) и Эй Джей Грир (1+1). Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 17 сейвов в данной встрече.

У хозяев дубль оформил швед Вильям Нюландер.

В следующем матче регулярного чемпионата «Торонто» встретится дома с «Даллас Старз» 14 апреля, а «Флорида» в тот же день сыграет на своём льду с «Нью-Йорк Рейнджерс».