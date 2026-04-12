Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Овечкин отреагировал на видео «Питтсбурга» о его соперничестве с Кросби

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на видео по поводу его противостояния с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

«Питтсбург Пингвинз» показал видеоролик, который был посвящён Александру Овечкину и его противостоянию с капитаном команды Сидни Кросби за последние 21 сезон во время паузы во втором периоде.

«Это было приятно. Это проявление уважения. Всё время, которое мы проводим в соперничестве в плей-офф и регулярном чемпионате, — это показывает уважение», — приводит слова Овечкина официальный сайт столичного клуба.

Сам матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:3. Овечкин в этой встрече забил гол. Кросби не принимал участие в матче из-за травмы.

Овечкин переиграл Кросби? Или Сид оставил Ови позади? Вся статистика очного противостояния
