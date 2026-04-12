Овечкин отреагировал на видео «Питтсбурга» о его соперничестве с Кросби

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на видео по поводу его противостояния с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Питтсбург Пингвинз» показал видеоролик, который был посвящён Александру Овечкину и его противостоянию с капитаном команды Сидни Кросби за последние 21 сезон во время паузы во втором периоде.

«Это было приятно. Это проявление уважения. Всё время, которое мы проводим в соперничестве в плей-офф и регулярном чемпионате, — это показывает уважение», — приводит слова Овечкина официальный сайт столичного клуба.

Сам матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:3. Овечкин в этой встрече забил гол. Кросби не принимал участие в матче из-за травмы.