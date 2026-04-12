Колорадо Эвеланш – Вегас Голден Найтс, результат матча 12 апреля 2026, счет 2:3 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Дорофеева с передачи Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Колорадо»
В ночь с 11 на 12 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Тэйвз (Нельсон, Нечас) – 09:17 (pp)     1:1 Стоун (Гертл, Марнер) – 13:47 (pp)     1:2 Дорофеев (Барбашёв, Корчак) – 22:09     2:2 Бланкенбург (Руа) – 30:56     2:3 Айкел – 61:19    

В составе хозяев шайбы забросили Девон Тэйвз и Ник Бланкенбург.

В составе гостей голы записали на свой счёт Марк Стоун и российский нападающий Павел Дорофеев с передачи Ивана Барбашёва (Россия). В овертайме победную шайбу забросил Джек Айкел.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

Следующие встречи команды проведут 14 апреля: «Колорадо Эвеланш» сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз», а «Вегас Голден Найтс» встретится дома с «Виннипег Джетс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
