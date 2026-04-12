Гол Дорофеева с передачи Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Колорадо»

В ночь с 11 на 12 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Девон Тэйвз и Ник Бланкенбург.

В составе гостей голы записали на свой счёт Марк Стоун и российский нападающий Павел Дорофеев с передачи Ивана Барбашёва (Россия). В овертайме победную шайбу забросил Джек Айкел.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

Следующие встречи команды проведут 14 апреля: «Колорадо Эвеланш» сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз», а «Вегас Голден Найтс» встретится дома с «Виннипег Джетс».