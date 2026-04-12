Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 12 апреля

Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ на утро 12 апреля не изменилась.

Первое место в гонке бомбардиров, как и ранее, занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 133 (47+86) очка. На втором месте по-прежнему находится российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 128 (43+85) очков. На третьей строчке располагается Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — в его активе 126 (52+74) очков.

Напомним, этой ночью Макдэвид, Кучеров и Маккиннон провели свои матчи, однако ни один из трёх хоккеистов очков набрать не сумел.

Макдэвиду и Кучерову до конца регулярки осталось провести по два матча, Маккиннону — три.

