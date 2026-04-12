Павел Дорофеев установил личный снайперский рекорд в НХЛ

В ночь с 11 на 12 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Российский нападающий гостей Павел Дорофеев записал на свой счёт гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Тэйвз (Нельсон, Нечас) – 09:17 (pp)     1:1 Стоун (Гертл, Марнер) – 13:47 (pp)     1:2 Дорофеев (Барбашёв, Корчак) – 22:09     2:2 Бланкенбург (Руа) – 30:56     2:3 Айкел – 61:19    

Дорофеев забросил свою 36-ю шайбу в сезоне, установив новый личный рекорд результативности. Теперь его отделяют четыре гола от того, чтобы присоединиться к Уильяму Карлссону (43 гола в сезоне-2017/18) и Джонатану Маршессо (42 гола в сезоне-2023/24) в качестве единственных игроков «Голден Найтс», кому покорялась отметка в 40 и более голов за одну регулярную кампанию.

Всего в текущем сезоне россиянин провёл 80 матчей, в которых набрал 63 очка (36 голов и 27 передач).

