Павел Дорофеев установил личный снайперский рекорд в НХЛ

В ночь с 11 на 12 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Российский нападающий гостей Павел Дорофеев записал на свой счёт гол.

Дорофеев забросил свою 36-ю шайбу в сезоне, установив новый личный рекорд результативности. Теперь его отделяют четыре гола от того, чтобы присоединиться к Уильяму Карлссону (43 гола в сезоне-2017/18) и Джонатану Маршессо (42 гола в сезоне-2023/24) в качестве единственных игроков «Голден Найтс», кому покорялась отметка в 40 и более голов за одну регулярную кампанию.

Всего в текущем сезоне россиянин провёл 80 матчей, в которых набрал 63 очка (36 голов и 27 передач).