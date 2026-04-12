Российский вратарь Андрей Василевский установил исторический рекорд НХЛ

11 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1), российский вратарь гостей Андрей Василевский провёл 597-й матч в карьере в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гики (Макэвой) – 30:47     1:1 Хагель (Гонсалвес, Макдона) – 46:37     1:2 Лиллеберг (Гюнцель, Пойнт) – 58:25    

На счету Василевского уже 369 побед в 597 играх НХЛ — это лучший результат среди всех вратарей в истории Национальной хоккейной лиги после первых 600 игр, хотя он ещё даже не дошёл до этой отметки.

Россиянин Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») занимает второе место с 339 победами.

Андрей Василевский в матче с «Бостоном» совершил 19 сейвов (95,00%).

В текущем сезоне НХЛ российский вратарь провёл 57 игр с коэффициентом надёжности 2.23 и процентом надёжности 91,35%. Также на его счету три «сухих» матча.

