Российский вратарь Андрей Василевский установил исторический рекорд НХЛ
11 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1), российский вратарь гостей Андрей Василевский провёл 597-й матч в карьере в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гики (Макэвой) – 30:47 1:1 Хагель (Гонсалвес, Макдона) – 46:37 1:2 Лиллеберг (Гюнцель, Пойнт) – 58:25
На счету Василевского уже 369 побед в 597 играх НХЛ — это лучший результат среди всех вратарей в истории Национальной хоккейной лиги после первых 600 игр, хотя он ещё даже не дошёл до этой отметки.
Россиянин Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») занимает второе место с 339 победами.
Андрей Василевский в матче с «Бостоном» совершил 19 сейвов (95,00%).
В текущем сезоне НХЛ российский вратарь провёл 57 игр с коэффициентом надёжности 2.23 и процентом надёжности 91,35%. Также на его счету три «сухих» матча.
Материалы по теме
- 12 апреля 2026
-
08:30
-
08:18
-
08:12
-
08:04
-
07:02
-
06:44
-
06:00
-
05:53
-
04:57
-
04:55
-
04:52
-
04:48
-
04:46
-
04:36
-
04:18
-
04:13
-
04:08
-
04:03
-
03:36
-
03:31
-
03:26
-
03:17
-
03:14
-
03:04
-
02:45
-
02:40
-
02:39
-
02:35
-
02:22
-
02:16
-
02:02
-
01:53
-
01:41
-
00:56
-
00:48