Российский вратарь Андрей Василевский установил исторический рекорд НХЛ

11 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1), российский вратарь гостей Андрей Василевский провёл 597-й матч в карьере в НХЛ.

На счету Василевского уже 369 побед в 597 играх НХЛ — это лучший результат среди всех вратарей в истории Национальной хоккейной лиги после первых 600 игр, хотя он ещё даже не дошёл до этой отметки.

Россиянин Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») занимает второе место с 339 победами.

Андрей Василевский в матче с «Бостоном» совершил 19 сейвов (95,00%).

В текущем сезоне НХЛ российский вратарь провёл 57 игр с коэффициентом надёжности 2.23 и процентом надёжности 91,35%. Также на его счету три «сухих» матча.