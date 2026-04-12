«Сан-Хосе» по буллитам проиграл «Ванкуверу», у Чернышова дубль, Аскаров совершил 38 сейвов

В ночь с 11 на 12 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе хозяев дублем отметился российский нападающий Игорь Чернышов, помимо него, шайбу забросил Тайлер Тоффоли. Вратарь Ярослав Аскаров (Россия) отразил 38 бросков (92,11%).

В составе гостей голы записали на свой счёт Марко Росси, Джейк Дебраск и Теодор Блюгерс.

Российские защитники «Шаркс» Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Сан-Хосе Шаркс» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 14 апреля. «Ванкувер Кэнакс» встретится на выезде с «Анахайм Дакс» 13 апреля.