Результаты матчей НХЛ на 12 апреля 2026 года

В ночь на 12 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 12 апреля 2026 года:

«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Оттава Сенаторз» — 0:3;

«Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:6;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 1:0;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Сент-Луис Блюз» — 3:5;

«Нэшвилл Предаторз» – «Миннесота Уайлд» — 2:1;

«Даллас Старз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:0;

«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:5;

«Юта Маммот» – «Каролина Харрикейнз» — 1:4;

«Сиэтл Кракен» – «Калгари Флэймз» — 4:1;

«Монреаль Канадиенс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:5;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Флорида Пантерз» — 2:6;

«Виннипег Джетс» – «Филадельфия Флайерз» — 1:7;

«Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 Б.