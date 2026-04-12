Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 12 апреля 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 12 апреля 2026 года
Комментарии

В ночь на 12 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 12 апреля 2026 года:

«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Оттава Сенаторз» — 0:3;
«Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:6;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 1:0;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Сент-Луис Блюз» — 3:5;
«Нэшвилл Предаторз» – «Миннесота Уайлд» — 2:1;
«Даллас Старз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:0;
«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:5;
«Юта Маммот» – «Каролина Харрикейнз» — 1:4;
«Сиэтл Кракен» – «Калгари Флэймз» — 4:1;
«Монреаль Канадиенс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:5;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Флорида Пантерз» — 2:6;
«Виннипег Джетс» – «Филадельфия Флайерз» — 1:7;
«Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 Б.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android