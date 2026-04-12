«Эдмонтон» и «Вегас» квалифицировались в плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» и «Вегас» квалифицировались в плей-офф НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс» обеспечили себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Эдмонтон» на выезде проиграл «Лос-Анджелес Кингз» (0:1), однако гарантировал себе место в плей-офф благодаря гостевой победе «Филадельфии Флайерз» над «Виннипег Джетс» (7:1). После 80 матчей «Ойлерз» идут вторыми в Тихоокеанском дивизионе с 90 очками. «Эдмонтон» является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, последний раз клуб выигрывал кубок в 1990 году.

«Вегас» на выезде победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2. «Голден Найтс» возглавляют Тихоокеанский дивизион с 91 очком после 80 встреч. Команда выигрывала Кубок Стэнли в сезоне-2022/2023.

От Восточной конференции осталось определить одного участника плей-офф, от Западной конфренции — двух.

