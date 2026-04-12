Форвард «Вашингтона» И. Протас: сосредоточился на своей следующей смене и на простой игре

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас прокомментировал победный матч с «Питтсбург Пингвинз» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забил в этой встрече свой дебютный гол в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37     1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05     1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02     1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08     2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47     2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58     3:4 Хейз (Ши) – 36:50     3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp)     3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22    

«Я всё ещё сильно нервничал перед этой игрой. Но чувствовал себя определённо немного увереннее, понимаете? Просто сосредоточился на своей следующей смене и на простой, очень простой игре на все 60 метров», — приводит слова Протаса сайт НХЛ.

19-летний новичок команды набрал 4 (1+3) очка в своих первых двух матчах. Нападающий был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде под общим 75-м номером на драфте НХЛ 2024 года.

