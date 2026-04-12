Форвард «Вашингтона» И. Протас: сосредоточился на своей следующей смене и на простой игре
Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас прокомментировал победный матч с «Питтсбург Пингвинз» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забил в этой встрече свой дебютный гол в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37 1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05 1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02 1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08 2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47 2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58 3:4 Хейз (Ши) – 36:50 3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp) 3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22
«Я всё ещё сильно нервничал перед этой игрой. Но чувствовал себя определённо немного увереннее, понимаете? Просто сосредоточился на своей следующей смене и на простой, очень простой игре на все 60 метров», — приводит слова Протаса сайт НХЛ.
19-летний новичок команды набрал 4 (1+3) очка в своих первых двух матчах. Нападающий был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде под общим 75-м номером на драфте НХЛ 2024 года.
Материалы по теме
