Форвард «Вашингтона» И. Протас: сосредоточился на своей следующей смене и на простой игре

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас прокомментировал победный матч с «Питтсбург Пингвинз» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забил в этой встрече свой дебютный гол в лиге.

«Я всё ещё сильно нервничал перед этой игрой. Но чувствовал себя определённо немного увереннее, понимаете? Просто сосредоточился на своей следующей смене и на простой, очень простой игре на все 60 метров», — приводит слова Протаса сайт НХЛ.

19-летний новичок команды набрал 4 (1+3) очка в своих первых двух матчах. Нападающий был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде под общим 75-м номером на драфте НХЛ 2024 года.