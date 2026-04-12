«Детройт» не вышел в плей-офф НХЛ в 10-й раз подряд

«Детройт» не вышел в плей-офф НХЛ в 10-й раз подряд
«Детройт Ред Уингз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:5 и лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Таким образом, «Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд. Для команды это самая длинная активная серия.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фолк (Ларкин, Финни) – 09:41     1:1 Хьюз (Братт) – 10:40     2:1 Перрон (Комфер) – 31:59     2:2 Братт (Ковачевич, Холовски) – 35:16     3:2 Финни (Рэймонд, Ларкин) – 47:00     3:3 Гласс (Майер, Зигенталер) – 51:18     3:4 Братт (Хьюз, Браун) – 56:26     3:5 Мерсер (Хишир, Хэмилтон) – 59:00    

При Стиве Айзермане на посту генерального менеджера команда не попала в плей-офф в седьмой раз подряд. Бывший капитан команды был назначен на эту должность в апреле 2019 года.

«Ред Уингз» потерпели шестое поражение в восьми последних матчах регулярного чемпионата НХЛ и после 80 игр с 91 очком занимают пятое место в зоне wild card в Восточной конференции.

Последний раз «Детройт» выходил в плей-офф в сезоне-2015/2016, где вылетел в первом раунде, проиграв «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Материалы по теме
Панарин и Малкин выйдут в плей-офф, Овечкин — мимо? Расклады на финал регулярки НХЛ
