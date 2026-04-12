«Детройт» не вышел в плей-офф НХЛ в 10-й раз подряд

«Детройт Ред Уингз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:5 и лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Таким образом, «Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд. Для команды это самая длинная активная серия.

При Стиве Айзермане на посту генерального менеджера команда не попала в плей-офф в седьмой раз подряд. Бывший капитан команды был назначен на эту должность в апреле 2019 года.

«Ред Уингз» потерпели шестое поражение в восьми последних матчах регулярного чемпионата НХЛ и после 80 игр с 91 очком занимают пятое место в зоне wild card в Восточной конференции.

Последний раз «Детройт» выходил в плей-офф в сезоне-2015/2016, где вылетел в первом раунде, проиграв «Тампа-Бэй Лайтнинг».