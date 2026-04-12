12 апреля главные новости спорта, MMA, UFC, профессиональный бокс, хоккей, НХЛ, футбол, Ла Лига, РПЛ, Серия А, Саудовская Аравия

«Вашингтон» одолел «Питтсбург», Коста нокаутировал Мурзаканова в UFC. Главное к утру
Комментарии

Победа «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» с голом российского форварда Александра Овечкина, поражение россиянина Азамата Мурзаканова в бою с бразильцем Пауло Костой на UFC 327, победа британца Тайсона Фьюри в боксёрском поединке с действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе Арсланбеком Махмудовым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в результативном матче НХЛ, Овечкин забил в пустые ворота.
  2. Пауло Коста нокаутировал Азамата Мурзаканова на UFC 327.
  3. Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова на турнире в Лондоне.
  4. Российский вратарь Андрей Василевский установил исторический рекорд НХЛ.
  5. «Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче 31-го тура Ла Лиги.
  6. «Балтика» упустила победу над «Пари НН», команды обменялись голами после 85-й минуты.
  7. «Тампа» одержала победу над «Бостоном», Кучеров очков не набрал.
  8. «Ювентус» минимально обыграл «Аталанту» и поднялся в топ-4 Серии А.
  9. Криштиану Роналду забил 968-й гол и помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Охдуд».
  10. Гол Артемия Панарина принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Эдмонтоном».
  11. «Севилья» победила мадридский «Атлетико» в матче 31-го тура Ла Лиги и покинула зону вылета
