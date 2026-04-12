Торопченко — о голе в ворота «Чикаго»: появилась возможность, и я просто решил рвануть

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко высказался о своём голе в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард забил впервые с 5 февраля.
«Мы начинали в своей зоне после вбрасывания. Это были отличные действия со стороны Сутера, Оскара Сундквиста и наших защитников. Появилась возможность, и я просто решил рвануть. Затем Сутер отдал мне прекрасный пас, и я вышел один на один», — приводит слова Торопченко сайт НХЛ.
26-летний россиянин сравнял счёт на 25-й минуте (2:2). Он принял длинную передачу от швейцарского нападающего Пиуса Сутера и реализовал выход один на один.
В нынешнем сезоне россиянин провёл 62 матча, в которых набрал 9 (4+5) очков.
- 12 апреля 2026
