Торопченко — о голе в ворота «Чикаго»: появилась возможность, и я просто решил рвануть

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко высказался о своём голе в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард забил впервые с 5 февраля.

«Мы начинали в своей зоне после вбрасывания. Это были отличные действия со стороны Сутера, Оскара Сундквиста и наших защитников. Появилась возможность, и я просто решил рвануть. Затем Сутер отдал мне прекрасный пас, и я вышел один на один», — приводит слова Торопченко сайт НХЛ.

26-летний россиянин сравнял счёт на 25-й минуте (2:2). Он принял длинную передачу от швейцарского нападающего Пиуса Сутера и реализовал выход один на один.

В нынешнем сезоне россиянин провёл 62 матча, в которых набрал 9 (4+5) очков.