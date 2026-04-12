Торопченко — о голе в ворота «Чикаго»: появилась возможность, и я просто решил рвануть

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко высказался о своём голе в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард забил впервые с 5 февраля.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Снаггеруд (Такер, Холлоуэй) – 09:26     1:1 Грин (Бедард) – 15:07     2:1 Михеев (Бойсверт) – 23:04     2:2 Торопченко (Зутер, Сундквист) – 24:10     2:3 Кайру (Майлу, Бучневич) – 32:06 (pp)     2:4 Фаулер (Берггрен, Такер) – 37:20     2:5 Дворски (Нейборс, Берггрен) – 47:04     3:5 Михеев (Бертуцци, Фронделль) – 53:35    

«Мы начинали в своей зоне после вбрасывания. Это были отличные действия со стороны Сутера, Оскара Сундквиста и наших защитников. Появилась возможность, и я просто решил рвануть. Затем Сутер отдал мне прекрасный пас, и я вышел один на один», — приводит слова Торопченко сайт НХЛ.

26-летний россиянин сравнял счёт на 25-й минуте (2:2). Он принял длинную передачу от швейцарского нападающего Пиуса Сутера и реализовал выход один на один.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне россиянин провёл 62 матча, в которых набрал 9 (4+5) очков.

Материалы по теме
Видео
Дубль Михеева не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Сент-Луисом». У Торопченко — гол
