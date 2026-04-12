Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маклин Селебрини — второй игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 110 очков за сезон

Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини дважды ассистировал российскому форварду Игорю Чернышову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4 Б). Таким образом, на счету 19-летнего канадца стало 110 (42+68) очков в 79 играх в сезоне при полезности «+7».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Чернышов (Селебрини) – 16:19     1:1 Росси (Манчини) – 25:56     2:1 Тоффоли (Дикинсон, Миса) – 29:02     2:2 Дебраск (Гронек, Петтерссон) – 37:37 (pp)     3:2 Чернышов (Селебрини, Орлов) – 52:44     3:3 Блюгерс (Карлссон) – 57:00 (pp)     3:4 Карлссон – 65:00    

Селебрини стал вторым игроком в истории «Шаркс», достигшим отметки в 110 очков. Рекорд принадлежит Джо Торнтону, который набрал 114 (22+92) очков в сезоне-2006/2007.

До конца регулярного чемпионата «Сан-Хосе» осталось провести три матча с «Нэшвилл Предаторз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс» (все в гостях). На данный момент «акулы» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками после 79 встреч.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android