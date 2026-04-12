Маклин Селебрини — второй игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 110 очков за сезон

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини дважды ассистировал российскому форварду Игорю Чернышову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4 Б). Таким образом, на счету 19-летнего канадца стало 110 (42+68) очков в 79 играх в сезоне при полезности «+7».

Селебрини стал вторым игроком в истории «Шаркс», достигшим отметки в 110 очков. Рекорд принадлежит Джо Торнтону, который набрал 114 (22+92) очков в сезоне-2006/2007.

До конца регулярного чемпионата «Сан-Хосе» осталось провести три матча с «Нэшвилл Предаторз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс» (все в гостях). На данный момент «акулы» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками после 79 встреч.