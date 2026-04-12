Райан Леонард стал вторым новичком «Вашингтона» в XXI веке с 20+ шайбами за сезон

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:3). Таким образом, 21-летний американец достиг отметки 20 голов в сезоне, у него 44 (20+24) очка в 73 играх.

Леонард стал вторым новичком клуба в XXI веке, забросившим 20 или более шайб за сезон. В целом в истории клуба Райан стал восьмым. У капитана «столичных» российского форварда Александра Овечкина было 52 гола в 81 игре в дебютном регулярном чемпионате в сезоне-2005/2006.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 91 очко за 80 матчей.