Райан Леонард стал вторым новичком «Вашингтона» в XXI веке с 20+ шайбами за сезон
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:3). Таким образом, 21-летний американец достиг отметки 20 голов в сезоне, у него 44 (20+24) очка в 73 играх.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Уилсон, Протас) – 21:37 1:1 Манта (Ши, Новак) – 22:05 1:2 Леонард (Дюбуа, Макмайкл) – 26:02 1:3 Уилсон (Протас, Протас) – 28:08 2:3 Аччари (Сёдерблом, Жирар) – 31:47 2:4 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 31:58 3:4 Хейз (Ши) – 36:50 3:5 Протас (Хатсон, Строум) – 45:56 (pp) 3:6 Овечкин (Уилсон) – 56:22
Леонард стал вторым новичком клуба в XXI веке, забросившим 20 или более шайб за сезон. В целом в истории клуба Райан стал восьмым. У капитана «столичных» российского форварда Александра Овечкина было 52 гола в 81 игре в дебютном регулярном чемпионате в сезоне-2005/2006.
«Вашингтон Кэпиталз» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 91 очко за 80 матчей.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
09:24
-
09:10
-
09:02
-
08:50
-
08:42
-
08:30
-
08:18
-
08:12
-
08:04
-
07:02
-
06:44
-
06:00
-
05:53
-
04:57
-
04:55
-
04:52
-
04:48
-
04:46
-
04:36
-
04:18
-
04:13
-
04:08
-
04:03
-
03:36
-
03:31
-
03:26
-
03:17
-
03:14
-
03:04
-
02:45
-
02:40
-
02:39