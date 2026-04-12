«Салават Юлаев» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 13:00 мск

Сегодня, 12 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 13:30 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первых двух матчах серии сильнее был ярославский клуб (1:0, 2:0). В прошедшем регулярном сезоне команды встречались два раза, в обоих победу одержал «Локомотив».

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* если потребуется