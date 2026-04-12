«Колорадо» подписал второго бомбардира NCAA Ти Джей Хьюза на один год

«Колорадо Эвеланш» официально объявил о подписании однолетнего контракта новичка с форвардом Ти Джей Хьюзом. Соглашение вступит в силу со следующего сезона.

Отмечается, что в концовке текущего сезона 24-летний игрок присоединится к фарм-клубу «Эвеланш» в АХЛ – «Колорадо Иглс» – на условиях пробного соглашения. Хьюз не был задрафтован в НХЛ, поэтому был для лиги свободным агентом.

Он отыграл четыре сезона в NCAA за университет Мичигана. В нынешнем сезоне он стал вторым бомбардиром студенческого чемпионата, набрав 57 (22+35) очков в 40 играх.

На данный момент «Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции со 115 очками после 79 матчей. Клуб стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.